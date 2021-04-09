Наука и технологии
Сегодня в 13:39
В "М.Видео" распродажа техники со скидками до 50%
До 11 апреля
Российский ритейлер “М.Видео” запустил распродажу техники со скидками до 60%. В акции можно встретить как устройства для дома, так и смартфоны.
Так, со скидкой можно приобрести кофемашину Siemens EQ.3 s100. В обычное время ее продают за 49 990 рублей, тогда как сейчас ее можно купить за 25 990.
За 5 990 рублей вместо 10 290 продается мультиварка Tefal RK601132. Упала стоимость и холодильника Haier — 34 990 рублей вместо 51 990.
Сэкономить 10 тысяч рублей, в свою очередь, можно и на покупке смартфона южнокорейской компании Samsung, а именно модели Galaxy S20+ на 8/128 ГБ памяти.
Ознакомиться с остальными товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она уже 11 апреля.