В "М.Видео" распродажа техники со скидками до 50%

Так, со скидкой можно приобрести кофемашину Siemens EQ.3 s100. В обычное время ее продают за 49 990 рублей, тогда как сейчас ее можно купить за 25 990.

За 5 990 рублей вместо 10 290 продается мультиварка Tefal RK601132. Упала стоимость и холодильника Haier — 34 990 рублей вместо 51 990.

Сэкономить 10 тысяч рублей, в свою очередь, можно и на покупке смартфона южнокорейской компании Samsung, а именно модели Galaxy S20+ на 8/128 ГБ памяти.

Ознакомиться с остальными товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она уже 11 апреля.