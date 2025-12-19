Наука и технологии
19 декабря 2025
В М.Видео стартовала продажа смарт-кольца Сбера в эксклюзивном черном матовом цвете

В М.Видео начались продажи умного кольца Сбера в новом матовом черном цвете. Ранее устройство было доступно только в вариантах «черный хром» и «серый хром».
Цена новинки составляет 24 999 рублей. Кольцо выполнено из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть — из гипоаллергенного полимера.

Вес устройства — 5 граммов, автономность достигает 7 дней. Модель выпускается в восьми размерах и теперь доступна в трех цветах.

Смарт-кольцо отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, физическую активность и параметры сна.

Данные отображаются в мобильном приложении и дополняются персональными рекомендациями от нейросети ГигаЧат — она помогает анализировать сон, уровень стресса и подбирать оптимальную нагрузку.

