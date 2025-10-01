Наука и технологии
В М.Видео стартовали продажи HUAWEI WATCH GT 6 Pro и GT 6 с автономностью до 21 дня

Как всегда — первым покупателям часов подарки
С 1 октября в сети М.Видео появились новые смарт-часы HUAWEI WATCH GT 6 Pro и WATCH GT 6, а также наушники FreeBuds 7i и умные часы WATCH D2 в синем цвете.
© М.Видео

Флагманская версия GT 6 Pro получила титановый корпус, AMOLED-дисплей с яркостью до 3000 нит и до 21 дня автономной работы при минимальной нагрузке.

Базовая модель GT 6 доступна в двух размерах (46 и 41 мм) и работает до 14 дней без подзарядки. Часы поддерживают ЭКГ, мониторинг сна, эмоционального состояния и более 80 спортивных режимов, включая профессиональный трекинг для велотренировок и гольфа.

HUAWEI FreeBuds 7i предлагают активное шумоподавление до 55 дБ, костную проводимость для звонков и пространственное аудио. Вес одного наушника — всего 5,4 г.

© М.Видео

HUAWEI WATCH D2 ориентированы на контроль давления и здоровья сердца, а также поддерживают десятки спортивных режимов.

Цены начинаются от 22 999 рублей за GT 6, а при покупке часов до конца октября в подарок дают FreeBuds 6i.