В М.Видео стартовали продажи HUAWEI WATCH GT 6 Pro и GT 6 с автономностью до 21 дня

Флагманская версия GT 6 Pro получила титановый корпус, AMOLED-дисплей с яркостью до 3000 нит и до 21 дня автономной работы при минимальной нагрузке.

Базовая модель GT 6 доступна в двух размерах (46 и 41 мм) и работает до 14 дней без подзарядки. Часы поддерживают ЭКГ, мониторинг сна, эмоционального состояния и более 80 спортивных режимов, включая профессиональный трекинг для велотренировок и гольфа.

HUAWEI FreeBuds 7i предлагают активное шумоподавление до 55 дБ, костную проводимость для звонков и пространственное аудио. Вес одного наушника — всего 5,4 г.