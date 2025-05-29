В магазинах М. Видео-Эльдорадо появятся бренд-зоны с белорусской техникой

Проект стартует в партнерстве с белорусскими производителями, а также при поддержке властей Беларуси и профильных министерств. На старте такие бренд-пространства появятся в двух магазинах сети. Их площадь составит не менее 100 квадратных метров, а ассортимент — от телевизоров и холодильников до ноутбуков и мелкой бытовой техники.

Каждую зону оснастят отдельным продавцом-консультантом, прошедшим обучение непосредственно на заводах. Оформление будет выполнено с использованием фирменной айдентики, чтобы подчеркнуть страну происхождения продукции.

В проекте участвуют известные белорусские марки — «Атлант», «Гефест», «Горизонт», «Витязь» и другие. Вся техника проходит сертификацию по стандартам ЕАЭС и соответствует требованиям российского законодательства.

Сейчас компания тестирует формат и собирает обратную связь от покупателей. Если идея окажется успешной, «М.Видео-Эльдорадо» масштабирует концепцию на федеральном уровне.

Для белорусских производителей это возможность выйти на массового российского покупателя, а для самой сети — расширить ассортимент и предложить покупателям новые товары по доступным ценам. В свою очередь, клиенты смогут лично протестировать устройства и получить консультации от специалистов.