В магазинах М. Видео и Эльдорадо теперь можно сдать смартфон в обмен на скидку на бытовую технику

С 1 декабря М.Видео-Эльдорадо запускает обновлённую программу трейд-ин, позволяющую клиентам сдавать старые смартфоны и покупать любые товары в сети магазинов. Обновление программы расширило список принимаемых устройств до 3500 моделей, включая десятки брендов. Услуга доступна во всех регионах России, за исключением Калининграда и области. Клиенты могут предварительно рассчитать стоимость сдаваемого смартфона через онлайн-калькулятор на сайте компании, а финальную оценку устройства провести в магазине.

По словам заместителя генерального директора компании Дениса Голышева, спрос на восстановленную технику стремительно растёт, что делает её важным направлением для бизнеса. Обновлённый трейд-ин даёт больше возможностей: можно сдавать устройства разных брендов, выбирать технику на замену, включая крупную бытовую, а также сдавать сразу несколько гаджетов для увеличения скидки. Голышев подчеркнул, что М.Видео гарантирует качество восстановленных устройств, а специалисты магазинов помогают с безопасным удалением данных.

Программа распространяется только на смартфоны в рабочем состоянии, без серьёзных дефектов, а устройства, не включающиеся, не принимаются. Сданная техника либо перепродаётся после обработки, либо отправляется на переработку. В будущем компания планирует добавить в трейд-ин другие категории, включая планшеты, игровые приставки и телевизоры. Помимо смартфонов, покупатели уже могут приобрести восстановленные ноутбуки и консоли в магазинах М.Видео-Эльдорадо.