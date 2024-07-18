В магазине приложений RuStore в три раза выросло число разработчиков игр

За последний год число разработчиков игр в RuStore утроилось, и теперь они составляют треть от всех издателей в приложении. Мобильные разработчики особенно активно создают симуляторы, казуальные и экшен-игры.

Для создателей мобильных игр главным источником дохода остаются внутриигровые покупки, такие как эксклюзивные наборы и облики персонажей. В первом полугодии 2024 года покупки выросли на 22%. RuStore также достигла значительных успехов за последние два года: более 50 миллионов установок, около 40 тысяч приложений и более 10 тысяч разработчиков.

Илья Ульянов, директор по работе с партнёрами в RuStore, отметил, что в магазине появляется всё больше игр от крупных студий и инди-разработчиков. Только за последние полгода в магазине появилось свыше 2000 новинок. Этот рост стал возможен благодаря активности пользователей и новым инструментам продвижения, таким как внутриигровые события и ограниченные акции.