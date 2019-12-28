Наука и технологии
Сегодня 15:48
В магазины внедрят технологию распознавания людей по рукам
Она сможет анализировать вены, кости и мягкие ткани клиентов
Издание Recode сообщило, что крупнейшая в мире компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon оформила патент на уникальную систему идентификации рук для “умных” магазинов Amazon Go.
Напомним, что “умный” магазин Amazon Go подразумевает полностью автоматизированную систему без обслуживающего персонала. Так, именно для предотвращения в магазинах воровства и была разработана новая технология идентификации рук покупателя, которая основана на распознавании рук клиентов, включая анализирование вен, костей, а также и мягких тканей человека.
Отмечается, что после проведение первого сканирования биометрические данные человека автоматически добавляются в общую базу данных Amazon, в результате чего система сможет автоматически идентифицировать клиента во время его последующих покупок в магазине, что, к тому же, избавит людей от нужды загружать фирменное приложение и прохождения регистрации.