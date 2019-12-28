В магазины внедрят технологию распознавания людей по рукам

Напомним, что “умный” магазин Amazon Go подразумевает полностью автоматизированную систему без обслуживающего персонала. Так, именно для предотвращения в магазинах воровства и была разработана новая технология идентификации рук покупателя, которая основана на распознавании рук клиентов, включая анализирование вен, костей, а также и мягких тканей человека.

Отмечается, что после проведение первого сканирования биометрические данные человека автоматически добавляются в общую базу данных Amazon, в результате чего система сможет автоматически идентифицировать клиента во время его последующих покупок в магазине, что, к тому же, избавит людей от нужды загружать фирменное приложение и прохождения регистрации.