В Магните появилась оплата взглядом

Представители компании также рассказали, что к июню 2021 года планируют подключить уже более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре.

Как пишет Коммерсантъ, новый проект является совместным со Сбером. Основана система оплаты по взгляду на планшете с 3D-камерой. Она, за счёт высокой точности распознавания и захвата глубины, способна «понимать» отдельные черты лица и его изгибы. Даже с учётом изменений во внешности.

Новая функция работает лишь в случае, если пользователь является клиентом банка. Также он должен заранее активировать распознавание по лицу в отделении или в мобильном приложении. В самом Магните покупателям будет предложено воспользоваться функцией, нажав на кнопку «Оплатить одним взглядом» и взглянуть на планшет.