В МАИ придумали, как продлить срок службы космической аппаратуры

Учёные в России создали новую технологию для защиты аппаратуры на космических объектах. Космические устройства часто испытывают негативное воздействие окружающей среды, что может привести к их выходу из строя. Учёные предлагают использовать специальное покрытие, создаваемое погружением металлических корпусов в раствор и пропусканием через них электричества.

Технология разработана Московским авиационным институтом и предназначена для защиты космической аппаратуры от перегрева и других негативных факторов. По словам экспертов, новое покрытие экономичнее и дешевле существующих материалов, используемых в космосе.

Эта инновационная технология может повысить надёжность космических аппаратов и оборудования. Учёные надеются, что такие покрытия будут использоваться не только в космосе, но и в других отраслях, таких как автомобилестроение, медицина и инженерия.