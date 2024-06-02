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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 21:21
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В МАИ придумали, как продлить срок службы космической аппаратуры

С помощью специального покрытия
Российские учёные разработали технологию защиты космических аппаратов от перегрева
В МАИ придумали, как продлить срок службы космической аппаратуры
© Brian McGowan

Учёные в России создали новую технологию для защиты аппаратуры на космических объектах. Космические устройства часто испытывают негативное воздействие окружающей среды, что может привести к их выходу из строя. Учёные предлагают использовать специальное покрытие, создаваемое погружением металлических корпусов в раствор и пропусканием через них электричества.

Технология разработана Московским авиационным институтом и предназначена для защиты космической аппаратуры от перегрева и других негативных факторов. По словам экспертов, новое покрытие экономичнее и дешевле существующих материалов, используемых в космосе.

Эта инновационная технология может повысить надёжность космических аппаратов и оборудования. Учёные надеются, что такие покрытия будут использоваться не только в космосе, но и в других отраслях, таких как автомобилестроение, медицина и инженерия.

Источник:iz.ru
Автор:Николай Шелофастов
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