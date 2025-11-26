В Малайзии ужесточат требования к выдаче разрешений для дата-центров из-за воды

По словам комитета по жилищным вопросам, водопотребление базовых дата-центров превышает показатели современных объектов в 200 раз. Новые правила могут стимулировать инвестиции в более эффективные технологии.

На сегодняшний день в Джохоре одобрен 51 проект дата-центров с совокупными инвестициями в $ 44.3 миллиарда. Из них 17 объектов уже функционируют, 11 находятся в стадии строительства, а 23 получили разрешение в текущем году.

Власти штата намерены требовать от всех новых дата-центров соответствия международным стандартам энергоэффективности и устойчивого развития.