В Малайзии ужесточат требования к выдаче разрешений для дата-центров из-за воды

Опубликовано 26 ноября 2025, 20:271 мин.
В Малайзии ужесточат требования к выдаче разрешений для дата-центров из-за водыНовые меры связаны с высоким потреблением ресурса
Власти малайзийского штата Джохор вводят ограничения на строительство новых дата-центров из-за чрезмерного потребления водных ресурсов. Решение затрагивает проекты уровня Tier 1 и Tier 2, которые используют до 50 миллионов литров воды ежедневно. Такой объем сравним с заполнением 20 олимпийских бассейнов.
По словам комитета по жилищным вопросам, водопотребление базовых дата-центров превышает показатели современных объектов в 200 раз. Новые правила могут стимулировать инвестиции в более эффективные технологии.
На сегодняшний день в Джохоре одобрен 51 проект дата-центров с совокупными инвестициями в $ 44.3 миллиарда. Из них 17 объектов уже функционируют, 11 находятся в стадии строительства, а 23 получили разрешение в текущем году.
Власти штата намерены требовать от всех новых дата-центров соответствия международным стандартам энергоэффективности и устойчивого развития.