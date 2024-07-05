В маркетплейсе Wildberries появится платная подписка

Wildberries запускает новый сервис под названием «WB Клуб», который станет доступен для зарегистрированных пользователей начиная с августа 2024 года. Об этом объявили в пресс-службе компании. Подписчики «WB Клуба» смогут наслаждаться рядом привилегий, таких как дополнительные скидки, до 20%, на товары, размещённые на Wildberries, и возможность изменить пункт выдачи заказа в пределах одного региона в первые 30 минут после заказа.

Также подписчики будут иметь приоритет в обращениях в службу поддержки, их запросы будут обрабатываться в первую очередь. Кроме того, каждый подписчик получит особый статус «WB Клуба», который будет отображаться напротив его имени в профиле на платформе.

Скидки, предоставляемые «WB Клубом», будут суммируемы с другими актуальными скидками Wildberries, что позволит пользователям экономить на своих покупках. Товары со специальными скидками для подписчиков будут доступны в отдельном разделе на платформе.

Стоимость подписки на месяц составит 199 рублей, на полгода — 1069 рублей, на год — 1899 рублей. Введение символической цены в 1 рубль за первый месяц позволит пользователям оценить все преимущества сервиса. Подписку можно будет приобрести уже в августе: сначала функционал станет доступен на сайте, затем в мобильном приложении. Wildberries стремится укрепить свою цифровую платформу и предложить новые сервисы для улучшения опыта покупок, отметили в компании.