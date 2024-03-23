В «МегаФоне» протестировали российский планшет Kvadra_T

Специалисты из лаборатории «МегаФона» в Петербурге закончили проверку планшета Kvadra_T, чтобы убедиться, что он соответствует стандартам связи и работает правильно в современных сетях. Они провели шесть этапов тестирования и две сессии проверки, чтобы убедиться в его качестве. В ходе испытаний использовались 250 различных проверочных сценариев, включая звонки, передачу данных и отправку SMS.

Эксперты тщательно проверили каждый аспект устройства, включая процесс обмена данными с сетью, работу различных функций и скорость передачи информации. Они удостоверились в надёжности и эффективности всех технических компонентов, обеспечивающих бесперебойную связь. Планшет работает на своей собственной операционной системе kvadraOS, которая совместима с различными программами и сетями связи.

Лаборатория «МегаФона» осуществляет проверку устройств на специальной тестовой сети с использованием различных технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Они расположены в защищённых помещениях, что позволяет тестировать оборудование в различных условиях и проверять его работу с различными сервисами оператора.