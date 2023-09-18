В «Мегафоне» рассказали, как ремонтируют сотовую связь после аварий

Аварии на сетях связи бывают разные, но обычно их устранение занимает от 4 до 12 часов, как сообщил директор Единого центра управления сервисами «Мегафона» Влас Тарасов. Эти аварии делятся на разные уровни, от пятого (менее значительные) до первого (критические). Большая часть аварий укладывается в норму от 4 до 12 часов на их устранение, но некоторые крупные аварии требуют вмешательства в течение двух часов.

Единственный центр управления сервисами следит за сетью и реагирует на происшедшие аварии. Существует различные категории аварий, такие как IT-связанные, сетевые, и другие. Самыми массовыми являются те, которые связаны с базовыми станциями, энергоснабжением, и другими крупными элементами сети.

Важно отметить, что для обслуживания сетей и устранения аварий «Мегафон» использует как собственных инженеров, так и сторонних подрядчиков, работающих в разных регионах. Они совместно заботятся о надёжности и работоспособности сетей связи, а также регулярно проводят плановые работы для их улучшения.