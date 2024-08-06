В «МегаФоне» создали ИИ-замену специалиста по кадровым вопросам

Сотрудники «МегаФона» теперь могут использовать чат-бота «МегаКоллега» для получения информации, которую ранее нужно было запрашивать у менеджера по персоналу, сообщили в пресс-службе компании.

Новый бот «МегаКоллега» обладает знаниями по 150 различным темам, включая кадровый учёт, программы, мотивации и вознаграждения, административную поддержку и корпоративную культуру. Он не предоставляет персонализированных ответов, но отлично разбирается в корпоративных процессах и может направить сотрудников на нужные ресурсы.

Изначально бот был протестирован на базе нейросети ChatGPT и мог отвечать только на базовые вопросы. Однако по мере роста количества запросов его компетенции расширились до 15 тем. Специалисты «МегаФона» поняли, что сотрудникам нужно больше информации, поэтому внедрили улучшенную версию бота. Теперь «МегаКоллега» использует последние достижения в области машинного обучения, анализирует вопросы и синтезирует новые ответы на основании уже известных данных.

До появления «МегаКоллеги» специалисты компании ежедневно обрабатывали более 500 кадровых запросов, что составляло почти 150 тысяч вопросов в год. Теперь сотрудники могут получать ответы от чат-бота в любое время, даже вне рабочего дня. Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко отметил, что компания планирует продолжать развивать бота, добавляя новые темы в его библиотеку знаний, чтобы сделать его ещё более полезным для всех сотрудников «МегаФона».