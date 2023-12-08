В «Мегафоне» узнали, как часто россияне покупают б/у смартфоны

В России вторичный рынок смартфонов активно развивается, увеличившись в денежном выражении в четыре раза за год. Это говорится в отчёте «Мегафона», который также отмечает почти 2,5-кратный рост числа восстановленных гаджетов. В среднем цена таких смартфонов составила 15 тысяч рублей.

По оценкам аналитиков, Samsung стал самым популярным брендом среди б/у смартфонов в 2023 году, увеличив свои продажи в 2,3 раза. Apple заняла второе место с ростом доли в 2,5 раза, а третье место досталось Xiaomi с увеличением продаж в четыре раза. Среди популярных моделей выделяется iPhone 8, а также различные модели от Samsung, Apple и Xiaomi.

Пресс-служба «Мегафона» пояснила, что из-за роста цен на новые смартфоны, вызванного параллельным импортом и изменением курса валюты, многие предпочитают ожидать и покупать устройства на вторичном рынке с хорошей скидкой. Компания сама начала продавать восстановленные смартфоны в апреле 2022 года.