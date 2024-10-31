В «Мегамаркете» назвали самые популярные домашние гаджеты

В 2024 году на маркетплейсах россияне активно покупали «умные» подушки, LED-маски для лица, антигравитационные увлажнители воздуха и портативные фотопринтеры, сообщили в пресс-службе «Мегамаркета». Особую популярность получили портативные кофемашины — за год их продажи выросли в 25 раз. Увлажнители с необычным антигравитационным эффектом, создающим иллюзию всплывающих капель, также стали хитом среди покупателей.

Инновационные товары для ухода и гигиены показали впечатляющий рост. С начала года по сентябрь спрос на LED-маски для лица увеличился на 131%, а умные ушные палочки приобрели 132% новых пользователей. Осенью особое внимание привлекли электрические точилки, — пик их продаж пришёлся на август, когда родители и студенты готовились к началу учебного года.

Одновременно с популярностью новинок в тренд вернулись ретро-товары. В «Мегамаркете» отметили, что плёночные фотоаппараты, аудио- и видеокассеты снова стали востребованы, а продажи портативных фотопринтеров почти удвоились. Интерес к плёночным фотоаппаратам и к ретро-технике вырос настолько, что спрос на них увеличился в шесть раз по сравнению с прошлым годом.