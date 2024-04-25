В «Мегамаркете» появилась возможность купить российские автомобили

Автомобили Lada теперь можно купить на маркетплейсе «Мегамаркет». В 2024 году продажи онлайн Lada выросли в 4,4 раза, а количество заказов на новые автомобили увеличилось в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Это, как отмечает «Автоваз», соответствует потребностям современных клиентов.

На маркетплейсе доступны Lada Granta, Lada Niva Legend 4×4 и Lada Niva Travel. При оформлении заказа покупателям поможет менеджер, который подробно проконсультирует по техническим характеристикам автомобиля и забронирует его. Сначала сервис будет доступен в Самарской области, а затем его планируют расширить на другие регионы.

Кроме того, Ozon и Wildberries также включили автомобили в свои ассортименты. Ozon начал продавать машины в сентябре 2023 года, предложение доступно в Москве и Подмосковье. А Wildberries запустил категорию «Транспортные средства», предложив первыми машины Chery от компании «Деливери кар».