В Мексике построили район для бедных на 3D-принтере

Для строительства домов был использован принтер Icon Vulcan II, выдавливающий цемент из сопла слоями, после чего печатающий основу домов. Данный процесс занимает не более 24 часов на один дом, после чего уже вручную монтируются крыша, окна и двери. Что интересно, дома вполне соответствуют современным стандартам: оснащены электричеством и водопроводными соединениями.

”Наш 3D-принтер разработан для работы в условиях ограничений, характерных для сельской местности, но мы столкнулись с множеством проблем. У нас было нестабильное электричество, дожди часто затопляли пути к стройплощадке. Однако это единственный принтер, предназначенный для решения проблемы нехватки жилья для бедных групп населения”, — рассказали представители New Story.