В Мексике запретили Google навязывать Android производителям устройств

Опубликовано 19 декабря 2025, 21:551 мин.
В Мексике запретили Google навязывать Android производителям устройствРешение даст свободу выбора ОС для смартфонов
Антимонопольный регулятор Мексики принял решение по делу о нарушении конкуренции на рынке мобильных операционных систем. Комиссия установила, что деловые практики Google, связанные с Android, ограничивали свободу производителей устройств.
В рамках этого решения регулятор принял обязательства от Google. Компания должна удалить из контрактов положения, которые не позволяли производителям свободно создавать и продавать устройства на альтернативных операционных системах.
По мнению комиссии, это даст производителям больше свободы в разработке и продаже продуктов с другими ОС, что потенциально снизит их затраты. Разработчики программного обеспечения также получат преимущества от более открытой экосистемы, что будет способствовать инновациям.
Комиссия будет контролировать выполнение обязательств и оставляет за собой право расследовать и другие практики, ограничивающие выбор потребителей на цифровых рынках.