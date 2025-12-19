В Мексике запретили Google навязывать Android производителям устройств

В рамках этого решения регулятор принял обязательства от Google. Компания должна удалить из контрактов положения, которые не позволяли производителям свободно создавать и продавать устройства на альтернативных операционных системах.

По мнению комиссии, это даст производителям больше свободы в разработке и продаже продуктов с другими ОС, что потенциально снизит их затраты. Разработчики программного обеспечения также получат преимущества от более открытой экосистемы, что будет способствовать инновациям.

Комиссия будет контролировать выполнение обязательств и оставляет за собой право расследовать и другие практики, ограничивающие выбор потребителей на цифровых рынках.