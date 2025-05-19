В метро и автобусах начнут показывать видеоролики о цифровой безопасности

«Лаборатория Касперского» вместе с АНО «Цифровая экономика» и московским департаментом транспорта запускает новый видеоролик о кибербезопасности под названием «Подозрительные контакты в интернете». Видео наглядно показывает риски, с которыми могут столкнуться дети, общаясь с незнакомцами в сети, и учит, как не попасться на уловки мошенников. С 19 мая ролик появится на экранах в московском метро, автобусах, электробусах и трамваях.

Главными героями видео стала семья супергероев, которые защищают пользователей от интернет-опасностей. Сюжет рассказывает о том, как отец получает тревожное сообщение: его дочь столкнулась с подозрительным человеком в интернете. Мошенник, выдаваясь за агента популярного блогера, приглашает девочку на съёмки клипа и просит данные банковской карты, якобы для билета. К счастью, родители вовремя вмешиваются, объясняя ребёнку, что нельзя доверять незнакомцам, даже если их предложения кажутся заманчивыми и профили выглядят убедительно.

Руководитель детского направления «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко отмечает, что мошенники постоянно совершенствуют свои уловки, используя всё новые приёмы и создавая убедительные легенды, чтобы вызвать доверие. Поэтому очень важно, чтобы родители с детства учили детей критично относиться к любым предложениям в интернете, особенно если речь идёт о передаче личных данных или банковской информации. По словам Сергея Плуготаренко из АНО «Цифровая экономика», киберграмотность — это дело всего общества, и такие проекты помогают людям понять, как распознать угрозы и защитить себя в сети.