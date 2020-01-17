В международных аэропортах начнут отслеживать полеты дронов

Если верить имеющейся информации, то разработкой новейшей системы для отслеживания перемещения дронов занималась французская компания Thales. При этом ни сумма сделки, ни условия соглашения источники не рассказали. Все настолько серьезно, что даже в наш век интернета все технические характеристики системы обнаружения и сопровождения дронов засекречены. Из известного имеется лишь информация о том, что в составе технологии находится специальный голографический радар, разработанный компанией Aveillant — он способен обнаруживать дроны на расстоянии до 5 км.

Напомним, что чуть более ранние слухи говорили о том, что в аэропорту Хитроу была установлена израильская система безопасности, предназначенная для борьбы с дронами. Она занималась тем, что посылала владельцам беспилотников сообщение с требованием приземлиться.