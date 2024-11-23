В МФТИ разработали ИИ для автоматической записи нот

Студенты МФТИ создали сервис Audio2MIDI, который с помощью искусственного интеллекта преобразует записи фортепианной музыки в ноты. По словам команды, их проект позволяет решить проблему трудоёмкого ручного создания нот и недостатка качественных музыкальных данных в формате MIDI. Преимущество сервиса — высокая точность работы даже с многоголосыми композициями, что делает его полезным как для профессионалов, так и для любителей.

Сервис работает через Telegram-бота, где пользователи могут загружать аудиофайлы для распознавания нот, разделять песни на голос и аккомпанемент или находить текст по ключевым словам. Разработчики считают, что Audio2MIDI заинтересует музыкальные платформы благодаря возможности создавать большие базы данных для обучения ИИ. Кроме того, инструмент подходит для анализа композиций на предмет плагиата и проверки оригинальности музыки.

Руководитель проекта Дмитрий Протасов рассказал, что идея родилась из его увлечения игрой на пианино и желания упростить создание аранжировок с помощью ИИ. Разработка уже получила поддержку от фонда «Содействие инновациям». В будущем команда планирует добавить функции для создания нотных партитур для других инструментов и даже целых оркестров.