В МФТИ разработали нейросеть для создания сценариев фильмов и сериалов

Студенты Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ создали программу, которая с помощью большой языковой модели помогает создавать сценарии для кино и сериалов. По информации пресс-службы университета, ИИ-ассистент берет на себя рутинные задачи, такие как генерация идей, редактирование текстов и совместная работа с несколькими авторами. Это позволяет упростить и ускорить процесс: например, на подготовку текста для 40-минутной серии уходит всего 20 минут.

Команда разработчиков выделила три этапа работы программы. Сначала собираются данные о персонажах или событиях, затем формируется запрос к модели, и в заключение ИИ-агент генерирует текст в режиме диалога. По словам участников проекта, инструмент легко адаптируется под разные жанры и стили, будь то новеллы, документальные фильмы или телесериалы, а нужные требования и стилистику можно задать в запросе.

Создатели программы отмечают, что сгенерированные тексты пока что имеют шаблонный характер, что снижает риск для профессиональных сценаристов. Они считают, что ИИ скорее дополняет их работу, а не заменяет, оставляя место для творческой переработки и авторского подхода.