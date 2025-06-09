В МФТИ разработали светящиеся наноматериалы для электроники будущего

Российские учёные из МФТИ и Федерального исследовательского центра РАН разработали новый тип материала, который может светиться под воздействием разных факторов. Этот материал, называемый люминофором, создан на основе квантовых точек из фосфида индия, в которые добавили марганец. Благодаря такой структуре, световые свойства можно легко регулировать. Исследование опубликовано в научном журнале High Energy Chemistry.

Новый материал может светиться тремя способами: быстро (флуоресценция), медленно (фосфоресценция) и в особом, замедленном режиме (замедленная флуоресценция). Учёные объяснили, что добавление марганца даёт особый эффект, когда свет сохраняется дольше обычного. Это свойство делает материал особенно интересным для разработки технологий, которые могут работать со светом более эффективно.

Разработка может быть полезна в разных областях, таких как энергетика, медицина или защита информации. Учёные также отметили, что их материал хорошо подходит для работы в сложных устройствах, где требуется передача энергии между элементами. Они считают, что открытие поможет создавать совершенно новые технологии для работы со светом.