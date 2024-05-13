В МГТУ им. Н. Э. Баумана запустят платформу ускоренной разработки материалов

Учёные из МГТУ им. Н. Э. Баумана работают над созданием первой платформы для цифрового материаловедения, которая должна быть готова к концу 2024 года. Это поможет быстрее разрабатывать новые материалы с нужными свойствами для промышленности.

Платформа будет объединять различные цифровые инструменты, ускоряя процесс разработки и внедрения материалов. Она предполагает использование искусственного интеллекта для ускорения расчётов и моделирования материалов на всех уровнях.

Ожидается, что к 2026 году будет готова первая коммерческая версия платформы, которая будет использоваться в различных отраслях, таких как автомобилестроение, авиация, строительство и микроэлектроника. Это инновационное решение не имеет аналогов в мире и будет важным для развития промышленности.