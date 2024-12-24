В МГУ изучили параметры новых сверхпроводников

Сотрудники кафедры физики низких температур и сверхпроводимости физического факультета МГУ впервые провели исследование сверхпроводящих свойств нового семейства железосодержащих пниктидов, 1144 — CaKFe4As4. Они смогли непосредственно измерить его ключевые энергетические параметры, что открыло новые горизонты для изучения высокотемпературной сверхпроводимости.

Сверхпроводники CaKFe4As4, несмотря на сравнительно умеренные критические температуры перехода в сверхпроводящее состояние (до 35 К), обладают весьма высокими критическими магнитными полями, что делает их перспективными для использования в ядерных и синхротронных технологиях. Одним из интересных аспектов этих материалов является их немагнитность, что отличает их от других пниктидных семейств и делает их привлекательными для фундаментальных исследований.

Метод, разработанный на кафедре, позволил раскрыть уникальную сверхпроводимость с многими компонентами в CaKFe4As4. По словам Светослава Кузьмичева, старшего научного сотрудника, исследователи показали, что в этом соединении одновременно существуют как минимум два вида куперовских пар, которые слабо взаимодействуют и разделены в импульсном пространстве. Эти результаты подтверждают универсальность механизмов сверхпроводимости железосодержащих пниктидов и открывают новые возможности для дальнейших исследований.