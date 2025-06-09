В МГУ нашли способ прогнозировать осложнения болезней с высокой точностью

В МГУ имени Ломоносова разработали уникальную библиотеку Survivors, которая помогает прогнозировать риски в самых разных сферах: от медицины до промышленности. Это решение, созданное на Python, позволяет предсказывать события во времени, учитывая сложные зависимости в данных, и справляется даже с пропущенными значениями. Разработчики уверены, что их инструмент сделает прогнозирование доступнее и эффективнее.

Как пояснили в университете, библиотека может быть полезной для оценки рисков жизни пациентов, расчёта оттока клиентов в CRM-системах или предсказания состояния оборудования на производстве. Основное преимущество Survivors заключатся в её гибкости. Библиотека использует машинное обучение, что позволяет работать без предварительной обработки данных и даёт точные результаты.

Создатели протестировали решение на различных медицинских и промышленных данных. Результаты показали стабильность и точность прогнозов, превышающую возможности классических методов. Сотрудник факультета ВМК Юлий Васильев отметил, что библиотека облегчает работу с большими и сложными данными, делая её доступной для исследователей и практиков.