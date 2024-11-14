В МГУ придумали новый способ поиска планет за пределами Солнечной системы

Исследователи из Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ разработали новый метод для поиска экзопланет, основанный на данных, собранных за 20 лет сетью роботизированных телескопов «Мастер». Этот подход, по словам учёных, поможет не только находить новые экзопланеты, но и выявлять объекты переменной яркости. Он основывается на фотометрическом транзитном методе, который не требует дорогих телескопов, что позволит существенно сократить расходы на исследования.

По мнению авторов проекта, использование долгосрочных наблюдений, охватывающих два десятилетия, значительно повышает точность определения орбит экзопланет по сравнению с работой только с актуальными данными. Метод позволяет подтверждать кандидатов в экзопланеты и выявлять новые объекты, что ранее было сложнее сделать с помощью современных инструментов. «Сеть роботов-телескопов 'Мастер' предоставляет уникальную возможность для таких долгосрочных наблюдений», — отметили исследователи.

Особенность метода заключается в том, что астрономы могут анализировать изменения блеска объектов, отснятых за длительное время. Это позволяет, например, с высокой точностью подтверждать существование экзопланет. Применив этот подход, учёным удалось подтвердить экзопланету TOI-3570.01 и уточнить её орбитальный период.