В МГУ разработали робота, работающего на силе ветра

Учёные МГУ разработали мобильного робота с уникальной зарядной системой, основанной на ветрогенераторе. Это устройство предназначено для автономного мониторинга удалённых и труднодоступных территорий. Как рассказал Антон Рогачев, ведущий инженер лаборатории общей механики МГУ, система зарядки использует турбины Савониуса — ветрогенератор с вертикальной осью, который идеально подходит для роботизированных комплексов.

Рогачев отметил, что создание такого ветрогенератора с соответствующими характеристиками для роботов стало важным шагом к автономному функционированию мобильных платформ. «Наша система позволяет роботам заряжаться без участия человека, что делает их идеальными для мониторинга отдалённых территорий», — пояснил учёный. Новая платформа обладает компактными размерами и может работать в различных климатических условиях, что открывает новые возможности для использования в экологических и исследовательских задачах.

В следующем году учёные планируют испытать робота с новой системой на Камчатке. Рогачев сообщил, что в ходе тестов будет проверена эффективность работы робота при выполнении задачи мониторинга пляжа. Это испытание поможет определить, насколько надёжной окажется система в реальных условиях.