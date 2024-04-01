В МГУ разработали шлем виртуальной реальности для космонавтов

Шлем виртуальной реальности для космонавтов будет испытан на Международной космической станции (МКС). Это устройство разработали специалисты МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Виктора Садовничего, ректора университета.

Шлем оснащён специальной аппаратурой, которая создаёт виртуальную реальность. С её помощью исследователи смогут изучать, как меняется организм космонавтов в космосе, включая вестибулярный аппарат.

Это устройство использует методы гальванической стимуляции для оценки состояния космонавтов. Студенты МГУ заметили, что такая имитация может быть полезной в подготовке космическим полётам.