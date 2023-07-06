В МГУ создали антибактериальное покрытие из наночастиц серебра

Учёные МГУ, работая на кафедрах высокомолекулярных соединений и электрохимии, разработали новый способ получения стабилизированных наночастиц серебра с использованием радиации и фотохимии. Эти материалы обладают сильным антибактериальным действием, превосходящим свойства других полимерных композитов и нанокомпозитов. Эта работа является частью национального проекта «Наука и университеты», направленного на поддержку научной деятельности и образования в России.

Получение биоцидных покрытий на различных поверхностях широко основывается на использовании полимерных материалов. Особый интерес представляют полимеры с положительно заряженными группами, которые обладают собственными биоцидными свойствами. Это позволяет создавать гибкие покрытия, которые могут взаимодействовать с различными поверхностями. Они растворяются в воде, что делает их доступными, экологически безопасными и не воспламеняющимися.

Путём связывания и стабилизации металлических наночастиц в полиэлектролитных комплексах, функциональные группы полимеров могут контролируемо выделять ионы металлов в окружающую среду. Недавние исследования были направлены на создание биоцидных материалов с наночастицами серебра, которые не позволяют бактериям адаптироваться, как это происходит с антибиотиками.

Для получения полимерных материалов исследователи использовали комплексы полиакриловой кислоты и полиэтиленимина, способные удерживать до 20% ионов серебра. Полиэтиленамин придаёт комплексам биоцидные свойства. Кроме того, в работе впервые был использован радиационно-химический метод получения стабилизированных наночастиц серебра в интерполиэлектролитных комплексах. Этот метод синтеза наночастиц обладает большим потенциалом для получения нанокомпозитов без загрязнений.

Полученные покрытия с наночастицами серебра обладают сильным биоцидным действием, превосходящим свойства полимерных комплексов. В будущем они могут быть использованы в пищевой промышленности, складских помещениях, магазинах и других местах. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение устойчивости покрытий и их механизма биоцидного действия, а также на крупномасштабное тестирование на производственных предприятиях.