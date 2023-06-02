В МГУ создали детальные модели органов человека

Учёные из Московского государственного университета (МГУ), провели исследование, которое позволило улучшить моделирование органов человека. Они сфокусировались на разработке более детальных моделей органов и применении методов математического моделирования кровообращения при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Исследование проводилось совместно с сотрудниками факультета фундаментальной медицины и Медицинского научно-образовательного центра МГУ.

Обычно исследования по математическому моделированию органов фокусируются на имитации кровотока в структурах сосудистой сети. Однако данное исследование отличается тем, что включает в себя модели органов печени и почек с учётом их базовых характеристик. Это осуществляется с помощью программного комплекса CVSS (CardioVascular Simulating System).

CVSS предоставляет возможность представления трёхмерного графа сердечно-сосудистой системы, его редактирования и модификации. Кроме того, комплекс позволяет проводить расчёты параметров кровотока на произвольных графах. Он также позволяет моделировать перенос различных веществ кровотоком. Исследователи уже применяют CVSS для моделирования выработки и поглощения веществ при расчёте динамики инсулина и глюкозы. Они также провели эксперименты по воспроизведению изменения концентраций инсулина и глюкозы в ходе перорального теста толерантности к глюкозе.

Результаты исследования могут быть применены в различных областях медицины, включая искусственный интеллект и машинную диагностику. Они могут помочь врачам в принятии решений о наличии патологий сердечно-сосудистой системы у пациентов и постановке диагнозов. Кроме того, учёные продолжают работу над детализацией моделей органов, включая почки и печень.