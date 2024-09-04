В МГУ создали материал для сверхпроводников

Научная группа из МГУ имени М. В. Ломоносова успешно вырастила крупные монокристаллы новых сверхпроводников и исследовала их кристаллические и электронные структуры. Сверхпроводимость позволяет материалам проводить электрический ток без потерь при низких температурах, и, несмотря на то, что это явление изучается уже более ста лет, учёным предстоит разобраться с множеством его аспектов. Недавние достижения в этой области, включая медные и железные сверхпроводники, подчёркивают огромный потенциал их применения в технологиях, таких как квантовые компьютеры и медицинские томографы.

Исследователи акцентируют внимание на важности получения крупных монокристаллов, так как они предоставляют более точную информацию о физических свойствах по сравнению с поликристаллическими образцами. Кристаллы, вырастающие до 4 мм в размере, имеют более высокое качество и позволяют изучать свойства вдоль различных направлений. Это знание необходимо для развития теории сверхпроводимости и создания новых соединений, что может значительно повлиять на промышленность и повседневную жизнь.

Профессор Игорь Морозов из МГУ поделился, что идея исследования новых соединений возникла после открытия сверхпроводимости у некоторых висмутидов. Исследователи смогли создать крупные монокристаллы слоистых висмутидов с формулой BaTM1.8Bi2, где TM — переходный металл. Они обнаружили, что полученные соединения имеют уникальную структуру, которая может свидетельствовать о наличии сверхпроводимости. В будущем учёные планируют протестировать их свойства при низких температурах, чтобы подтвердить свои гипотезы.