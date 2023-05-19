В Microsoft начались волнения: сотрудники боятся, что их должности заменят искусственным интеллектом

Оказалось, что 49% сотрудников боятся потерять из-за ИИ работу. При этом речь идёт не просто о внедрении ИИ, а о борьбе с накоплением цифрового долга — огромного количества писем на электронную почту, на которые сотрудники не успевают отвечать; также это изобилие встреч и уведомлений, требующих быстрой обратной связи.

Вот как раз на эту рутину сотрудники тратят 57% рабочего времени и не могут сосредоточиться на результате. Из-за этого 64% работников пытаются выделять на рабочие задачи больше времени, чем требуется, что ведёт к снижению продуктивности, генерации идей и в целом негативно влияет на бизнес.