В Microsoft объяснили, как ИИ и художники будут сосуществовать в будущем

В Microsoft объяснили, как ИИ и художники будут сосуществовать в будущемИдеальный симбиоз
В недавнем интервью с Кевином Скоттом, техническим директором Microsoft, обсуждалась роль искусственного интеллекта в современном мире.
В том числе речь шла о взаимодействии технологии с творческими профессиями. Скотт подчеркнул, что, несмотря на растущие возможности ИИ, он всё ещё «ужасен» в создании настоящего искусства.
Он считает, что люди по своей природе творческие существа, и ИИ может помочь им раскрыть свой творческий потенциал, а не заменить их.
Например, при написании книги, ИИ может помочь автору с именами персонажей или сюжетными поворотами, но истинное творчество приходит от человека.
Таким образом, в будущем ИИ и художники будут работать вместе, дополняя друг друга, а не конкурировать.
Отметим, что Microsoft активно интегрирует технологию в свои продукты, такие как Bing.