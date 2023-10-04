В Microsoft объяснили, как ИИ и художники будут сосуществовать в будущем

В том числе речь шла о взаимодействии технологии с творческими профессиями. Скотт подчеркнул, что, несмотря на растущие возможности ИИ, он всё ещё «ужасен» в создании настоящего искусства.

Он считает, что люди по своей природе творческие существа, и ИИ может помочь им раскрыть свой творческий потенциал, а не заменить их.

Например, при написании книги, ИИ может помочь автору с именами персонажей или сюжетными поворотами, но истинное творчество приходит от человека.

Таким образом, в будущем ИИ и художники будут работать вместе, дополняя друг друга, а не конкурировать.

Отметим, что Microsoft активно интегрирует технологию в свои продукты, такие как Bing.