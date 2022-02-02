В Microsoft объяснили, как избежать сбоев при обновлении системы

Чтобы обновление было установлено корректно, компьютеру требуется не менее 8 часов бесперебойной работы от электричества и интернета. При этом Дэвид Гайер, отвечающий в Microsoft за функциональность Windows Update, — встроенного в систему механизма для автоматической установки обновлений, — отметил, что Microsoft отслеживает параметр Update Connectivity, показывающий, как долго компьютер подключён к Сети и питанию.

Гайер подчеркнул, что если компьютер не будет подключён к Сети и питанию как минимум 8 часов, то нет гарантии корректной установки обновлений. А следить за вышеуказанным параметром Update Connectivity можно с помощью облачной службы Microsoft Intune: «Устройства» — «Мониторинг» — «Ошибки обновлений».