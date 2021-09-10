В Microsoft раскрыли вред удаленной работы

В ходе данной работы исследователи проанализировали данные более 61 000 сотрудников Microsoft с декабря 2019 года по июнь 2020 года. В результате выяснилось, что сотрудники за время удаленки стали менее общительными и креативными. Оказалось, что ввиду удаленного графика они стали меньше общаться в жизни. Некоторые же и вовсе столкнулись с проблемами с получением и обменом данными.

В то же время, есть у удаленки и положительные последствия. В частности, было установлено, что сотрудники стали более усердно работать.

Нескольким ранее мы писали о том, что сотрудники Microsoft продолжат работать из дома, несмотря на прежние планы вернуться в офис в октябре. Связано это, как можно догадаться, с эпидемиологической обстановкой.