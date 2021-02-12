В Microsoft Word появился ночной режим

Так, в описании сообщается, что при активации темной темы окно программы полностью окрашивается в оттенки черного. Актуальная версия редактора оснащена возможностью переключить оформление панели инструментов в темные цвета. Окрасится страница в черный и в обновлении.

Отмечается, что все белые цвета, при включении ночного режима, становятся темно-серыми или черными. Что касается цветов в самом документе, известно, что яркие оттенки, например красные, синие и желтые, будут слегка приглушаться для гармоничности. Таким образом, по словам руководителя разработки текстового редактора Али Форелли, пользователи смогут уменьшить нагрузку на глаза во время работы ночью.