В МИФИ придумали, чем «обшить» стенки термоядерного реактора

Учёные из Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ взяли важный шаг в создании термоядерного реактора-токамака, устройства для удержания и управления термоядерным синтезом. Они предложили использовать жидкий литий для внутренних стенок такого реактора. Это решение может помочь избежать накопления повреждений и дать материалу способность к самовосстановлению.

Однако есть проблема: при использовании жидкого лития он испаряется, и нужны специальные коллекторы, чтобы собрать его частицы. Открыт вопрос о выборе материала для внутренних элементов, контактирующих с плазмой, так как литий может накапливать дейтерий, что может негативно повлиять на работу реактора.

Исследователи провели эксперименты и определили оптимальный тепловой режим работы для будущих коллекторов с литиевыми элементами — диапазон температур 250-300°C. В этих условиях сбор лития из плазмы остаётся эффективным, а содержание дейтерия снижается. Эти результаты опубликованы в журнале Journal of Nuclear Materials.