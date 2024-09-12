В МИФИ разработали эффективный способ разработки горных пород

В МИФИ создали новый нейтронный анализатор, который поможет быстро определять химический состав горных пород. Устройство облучает образцы быстрыми нейтронами, что позволяет получать точные данные всего за 30 минут. По словам разработчиков, благодаря высокой проникающей способности нейтронного излучения, анализ проходит по всему объёму образца, включая лёгкие элементы, такие как водород, бор и хлор.

Этот прибор может найти применение в горнодобывающей и нефтяной промышленности, а также в металлургии и научных исследованиях. Новый метод основан на измерении гамма-излучения, возникающего при облучении горной породы нейтронами. Как объяснили специалисты, при столкновении нейтронов с ядрами атомов происходит неупругое рассеяние, в результате которого выделяются гамма-лучи. Эти гамма-лучи являются уникальными для каждого элемента в образце, что позволяет точно определять их содержание.

Прибор использует сцинтилляционный детектор на основе бромида лантана, который регистрирует гамма-излучение. При взаимодействии гамма-лучей с детектором возникают вспышки света, которые преобразуются в электроны и усиливаются, что позволяет фиксировать электрические импульсы. В итоге анализатор формирует энергетические спектры гамма-излучения, что помогает быстро определять содержание химических элементов в образцах. Также разработчики заверили, что установка полностью безопасна и не излучает радиацию, когда выключена.