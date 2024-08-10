В МИФИ разработали сверхточный прибор для измерения гравитации

Учёные из МИФИ разработали уникальный квантовый гравиметр, способный с невероятной точностью измерять малейшие изменения гравитационного поля. Этот прибор, по данным ядерного университета, превосходит по точности большинство существующих аналогов. В его основе лежат сверхточные атомные часы, работающие на ионах стронция, которые с помощью лазерного излучения сначала охлаждаются до экстремально низких температур, а затем начинают излучать ритмичные импульсы света.

Инженер кафедры физико-технических проблем метрологии Павел Черепанов пояснил, что атомные часы, разработанные в МИФИ, измеряют время с точностью до одной десятиквадрильонной секунды. Это делает устройство не только идеальным стандартом времени и частоты, но и полезным для синхронизации оборудования на больших расстояниях или в условиях, когда радиосвязь затруднена, например, на подводных лодках. Однако квантовый гравиметр может делать больше, чем просто измерять время, — он также фиксирует уровень земной гравитации.

Черепанов отметил, что квантовый гравиметр способен улавливать изменения гравитационного поля с точностью до одной миллионной гала, что делает его в десятки раз точнее традиционных маятниковых и баллистических гравиметров. В будущем такие приборы могут найти применение в геологоразведке, топографии и навигационных системах, где точность и компактность играют ключевую роль.