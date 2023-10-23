В Минцифры рассказали, как зайти на «Госуслуги» из-за границы

С новыми изменениями на портале «Госуслуги», где введена обязательная двухфакторная аутентификация, пользователи смогут продолжать входить в свои аккаунты, даже находясь за пределами России и не имея российской сим-карты. Это стало возможным благодаря специальному приложению для одноразовых паролей.

Если у пользователя нет доступа к номеру телефона, связанному с его аккаунтом на «Госуслугах», то он сможет использовать альтернативные методы безопасности. Один из самых простых способов — это одноразовый код из специального приложения (ТОТР), которое можно легко скачать и использовать для входа.

С 20 октября правительство обязало всех пользователей «Госуслуг» проходить двухфакторную аутентификацию для доступа к своим аккаунтам. Ранее это требование касалось только новых пользователей и тех, кто восстанавливал свой аккаунт. Теперь для входа в личный кабинет потребуется не только логин и пароль, но и один из дополнительных методов подтверждения, таких как одноразовый смс-код, код из специального приложения или биометрические данные.