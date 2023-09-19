В Минцифры рассказали, когда начнёт работать реестр воинского учёта

Внедрение полноценной системы единого реестра воинского учёта в России будет возможным только после 2025 года. Это объявил Олег Качанов, заместитель главы Минцифры РФ, на конференции о цифровизации в госсекторе. Причина задержки заключается в жёстких требованиях к инфраструктуре и информационной безопасности этой системы, поскольку данные в реестре являются служебной тайной и касаются граждан России. Создание такой системы потребует времени и финансовых ресурсов.

Качанов также сообщил, что до конца 2023 года планируется запустить пилотный проект по созданию реестра в нескольких субъектах России. Этот этап будет оценкой работы системы на ограниченной территории перед её полноценным внедрением.

В мае Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого реестра воинского учёта, в котором предусмотрено создание и апробация системы до конца 2023 года. Однако из-за сложности требований к безопасности и инфраструктуре, полноценное внедрение ожидается только после 2025 года.