В Minecraft появился режим фото для сохранения воспоминаний

Опубликовано 21 июня 2025, 00:451 мин.
В Minecraft появился режим фото для сохранения воспоминанийЭто бесплатное дополнение
Портал Engadget сообщает, что в популярной игре Minecraft появился новый режим фото — Vibrant Memories — бесплатное дополнение для Minecraft Bedrock Edition.
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Режим фотокамеры доступен в Minecraft Marketplace. Для использования Vibrant Memories необходима копия Minecraft Bedrock Edition на любой платформе.
Дополнение позволяет игроку запечатлеть момент в реальном времени и сохранить ракурсы для последующего использования. Игрок может самостоятельно решить, будет ли он появляться на изображении.
Новый режим позволяет выбрать солнечную или дождливую погоду и время суток. При этом дополнение — упрощённый вариант фоторежима, но сохраняет основные особенности игры Minecraft.