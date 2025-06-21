Наука и технологии
Опубликовано 21 июня 2025, 00:45
1 мин.

В Minecraft появился режим фото для сохранения воспоминаний

Это бесплатное дополнение
Портал Engadget сообщает, что в популярной игре Minecraft появился новый режим фото — Vibrant Memories — бесплатное дополнение для Minecraft Bedrock Edition.
В Minecraft появился режим фото для сохранения воспоминаний

© Mojang

Режим фотокамеры доступен в Minecraft Marketplace. Для использования Vibrant Memories необходима копия Minecraft Bedrock Edition на любой платформе.

Дополнение позволяет игроку запечатлеть момент в реальном времени и сохранить ракурсы для последующего использования. Игрок может самостоятельно решить, будет ли он появляться на изображении.

Новый режим позволяет выбрать солнечную или дождливую погоду и время суток. При этом дополнение — упрощённый вариант фоторежима, но сохраняет основные особенности игры Minecraft.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
,
#Minecraft