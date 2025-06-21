В Minecraft появился режим фото для сохранения воспоминаний

Режим фотокамеры доступен в Minecraft Marketplace. Для использования Vibrant Memories необходима копия Minecraft Bedrock Edition на любой платформе.

Дополнение позволяет игроку запечатлеть момент в реальном времени и сохранить ракурсы для последующего использования. Игрок может самостоятельно решить, будет ли он появляться на изображении.

Новый режим позволяет выбрать солнечную или дождливую погоду и время суток. При этом дополнение — упрощённый вариант фоторежима, но сохраняет основные особенности игры Minecraft.