В Минэкономразвития рассказали о применении ИИ в бизнесе

На пресс-конференции директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, Валерия Воробьёва, подчеркнула, что решения, предложенные победителями хакатонов по искусственному интеллекту, могут значительно улучшить работу нескольких отраслей. В течение трёх лет проведения соревнований в этой области было решено несколько важных задач, включая внедрение технологий ИИ на рынок, обеспечение квалифицированными кадрами и поиск перспективных специалистов.

За последние два года число участников хакатонов по искусственному интеллекту выросло с 4 тысяч до почти 9,5 тысяч человек. Большинство участников, а именно 89%, представляют молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, причём 13% из них — школьники в возрасте от 14 до 17 лет, часто становящиеся лидерами. Воробьёва отметила, что некоторые из предложенных решений уже активно используются, включая систему распознавания дефектов дорожного покрытия.

В рамках текущих переговоров рассматривается внедрение нескольких решений в систему дальневосточных железных дорог, а также обсуждаются возможности улучшения работы фермеров с использованием искусственного интеллекта. Завершением года станет международный хакатон, который начнётся через 10 дней, и ожидается активное участие множества участников.