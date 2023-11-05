В Минэнерго рассказали, как внедряют технологии для электрокаров в России

В Минэнерго рассказали, как внедряют технологии для электрокаров в РоссииСейчас главная цель — расширение сети зарядных станций.
В Минэнерго рассказали, какие задачи стоят на пути перехода России на электрокары
Основной задачей, которую стоит решить на российском рынке электромобилей, является улучшение инфраструктуры для зарядки электромобилей, заявил заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев. Он подчеркнул, что главная цель заключается в том, чтобы сделать зарядные станции более доступными и удобными для всех, кто выбирает электрический транспорт. Ограниченный доступ к зарядным станциям является главным барьером для потенциальных владельцев электромобилей.
Для решения этой проблемы была создана рабочая группа в рамках Центра содействия развитию электротранспорта в России, который действует при ассоциации «Цифровая энергетика». В этой группе участвуют представители энергетических компаний, правительства России, федеральных органов исполнительной власти, производителей электротранспорта и владельцев АЗС. Они будут работать над улучшением инфраструктуры зарядных станций, разработкой требований к оборудованию и программному обеспечению, а также обменом опыта и привлечением государственной поддержки.
Задача этой инициативы — сделать зарядку электромобилей более доступной и удобной, чтобы стимулировать использование электрического транспорта и уменьшить его воздействие на окружающую среду.