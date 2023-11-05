В Минэнерго рассказали, как внедряют технологии для электрокаров в России

Основной задачей, которую стоит решить на российском рынке электромобилей, является улучшение инфраструктуры для зарядки электромобилей, заявил заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев. Он подчеркнул, что главная цель заключается в том, чтобы сделать зарядные станции более доступными и удобными для всех, кто выбирает электрический транспорт. Ограниченный доступ к зарядным станциям является главным барьером для потенциальных владельцев электромобилей.

Для решения этой проблемы была создана рабочая группа в рамках Центра содействия развитию электротранспорта в России, который действует при ассоциации «Цифровая энергетика». В этой группе участвуют представители энергетических компаний, правительства России, федеральных органов исполнительной власти, производителей электротранспорта и владельцев АЗС. Они будут работать над улучшением инфраструктуры зарядных станций, разработкой требований к оборудованию и программному обеспечению, а также обменом опыта и привлечением государственной поддержки.

Задача этой инициативы — сделать зарядку электромобилей более доступной и удобной, чтобы стимулировать использование электрического транспорта и уменьшить его воздействие на окружающую среду.