В Минфине усомнились в надёжности криптовалют как средстве хранения сбережений

Но такие активы — хорошее средство расчётов. Поэтому Силуанов не рекомендовал хранить деньги в «крипте», но подчеркнул удобство этих активов в качестве расчётных средств.

«Криптовалюты сегодня уже используются по целому ряду позиций в расчётах за экспортные и импортные операции», — заявил Силуанов.