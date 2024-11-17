В Минфине усомнились в надёжности криптовалют как средстве хранения сбережений

Опубликовано 17 ноября 2024, 01:301 мин.
В Минфине усомнились в надёжности криптовалют как средстве хранения сбереженийИз-за высокой волатильности
В интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов усомнился в криптовалютах как средстве хранения накоплений. По словам Силуанова, криптовалюты не могут претендовать на такой статус в силу высокой волатильности.
Но такие активы — хорошее средство расчётов. Поэтому Силуанов не рекомендовал хранить деньги в «крипте», но подчеркнул удобство этих активов в качестве расчётных средств.
«Криптовалюты сегодня уже используются по целому ряду позиций в расчётах за экспортные и импортные операции», — заявил Силуанов.