Наука и технологии
Опубликовано 17 ноября 2024, 01:30
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В Минфине усомнились в надёжности криптовалют как средстве хранения сбережений

Из-за высокой волатильности
В интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов усомнился в криптовалютах как средстве хранения накоплений. По словам Силуанова, криптовалюты не могут претендовать на такой статус в силу высокой волатильности.
В Минфине усомнились в надёжности криптовалют как средстве хранения сбережений
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Но такие активы — хорошее средство расчётов. Поэтому Силуанов не рекомендовал хранить деньги в «крипте», но подчеркнул удобство этих активов в качестве расчётных средств.

«Криптовалюты сегодня уже используются по целому ряду позиций в расчётах за экспортные и импортные операции», — заявил Силуанов.