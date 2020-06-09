В Минкомсвязи рассказали, возможно ли Россию отключить от глобального интернета

”У нас очень большое количество операторов связи, провайдеров интернета. Все они имеют трансграничные переходы. И в этом смысле технически заблокировать интернет практически невозможно. Безусловно, часть сервисов можно на какое-то время деградировать, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет, не существует, и задача по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны”, - рассказал глава ведомства.

Кроме того, также Шадаев отметил, что у властей России нет технологии, способной ограничить доступ пользователей к зарубежным сервиса. Также в ходе интервью глава Минкомсвязи отметил, что закон о суверенном Рунете, который был одобрен нескольким ранее, рассчитан на обеспечение доступности интернета для российских граждан.