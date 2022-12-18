Наука и технологии
02:15, 18 декабря 2022
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В Минобороны заявили, что Украина израсходовала большую часть своих боеприпасов для ПВО

Российская армия запускала ложные цели

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская армия израсходовала значительную часть своих и западных боеприпасов для комплексов ПВО.

В Минобороны заявили, что Украина израсходовала большую часть своих боеприпасов для ПВО

Фото: Nash-krai.ru

Это произошло в силу запусков российскими войсками ложных целей.

Конашенков также отметил, что в результате ракетного удара российские войска смогли вскрыть позиции противника и уничтожить четыре радиолокационные станции ЗРК С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.

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