В Минобороны заявили, что Украина израсходовала большую часть своих боеприпасов для ПВО

Это произошло в силу запусков российскими войсками ложных целей.

Конашенков также отметил, что в результате ракетного удара российские войска смогли вскрыть позиции противника и уничтожить четыре радиолокационные станции ЗРК С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.