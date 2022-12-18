В Минобороны заявили, что Украина израсходовала большую часть своих боеприпасов для ПВО

02:15, 18 декабря 2022
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В Минобороны заявили, что Украина израсходовала большую часть своих боеприпасов для ПВОРоссийская армия запускала ложные цели
Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская армия израсходовала значительную часть своих и западных боеприпасов для комплексов ПВО.
Фото: Nash-krai.ru
Это произошло в силу запусков российскими войсками ложных целей.
Конашенков также отметил, что в результате ракетного удара российские войска смогли вскрыть позиции противника и уничтожить четыре радиолокационные станции ЗРК С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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