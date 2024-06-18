В Минпромторге опровергли слухи об остановке финансирования радиоэлектроники

Минпромторг уточнил информацию о субсидировании радиоэлектроники, отвергнув ранее распространённые слухи о приостановке выделения государственных средств отечественным компаниям этой отрасли. В ведомстве подчеркнули, что процесс предоставления субсидий продолжается, включая поддержку радиоэлектронных предприятий. В настоящее время проводится отбор проектов по Постановлению Правительства № 1252, что свидетельствует о росте числа поддерживаемых государством инициатив.

Одновременно с выдачей субсидий усиливаются проверки по результатам уже предоставленных дотаций. Каждый проект должен демонстрировать эффективное использование выделенных средств. Проверки проводятся в зависимости от этапа реализации проектов и иных объективных факторов, таких как отчёты о выполнении работ и информация о возможных рисках. Государственные органы, включая Генеральную прокуратуру, Счётную палату и Казначейство РФ, ежегодно осуществляют контроль за использованием государственных средств, чтобы обеспечить их целевое и эффективное расходование.